В российские кинотеатры будут пускать только по паспорту

Российское министерство культуры предлагает пускать зрителей на концерты и киносеансы категории «18+» только по удостоверению личности. Ведомство разработало соответствующие поправки в законодательство и в ближайшее время внесет проект в Госдуму.
«Медуза» со ссылкой на директора нормативно-правового департамента Минкультуры Наталью Ромашову пишет, что сейчас возрастная маркировка художественных произведений носит предупредительный характер. Предложенный министерством механизм запретит допуск зрителей, если они не подходят по возрасту, а контролерам будет дано право проверять удостоверение личности.
«Мы предлагаем ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательстве об обороте алкогольной и табачной продукции», — сказала Ромашова.
В 2012 году в России ввели возрастную классификацию информационной продукции, к которой относятся фильмы, спектакли и концерты. Было введено пять категорий — от «0+» до «18+».