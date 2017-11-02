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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:12  02 ноября 2017 0

Соловьева предложили на пост главы Союза журналистов России

Владимир Соловьев может возглавить организациюФото: ru.wikipedia.org

Глава Союза журналистов Всеволод Богданов заявил, что намерен покинуть свой пост из-за солидного возраста. Взамен он предложили кандидатуру Владимира Геннадьевича Соловьева, советника гендиректора ГТК «Телеканал «Россия-1».

«Мне уже 73 года, я устал, уже 25 лет на посту, у меня есть кандидат — на съезде СЖР буду рекомендовать журналиста, кинодокументалиста Владимира Геннадиевича Соловьева, решение будет принимать съезд», — приводит ТАСС слова Богданова.

Как отмечает агентство Nation News, ряд СМИ поспешил указать ведущего «Вечера с Владимиром Соловьевым» в качестве претендента на статусный пост. Виной тому, по всей видимости, то, что именитые телеведущие практически полные тезки.

Данил Бардин
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