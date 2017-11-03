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03 ноября 2017
18:37  03 ноября 2017 1

С крыши идет густой дым, людей эвакуировали: в Москве загорелся один из крупнейших музеев страны. ВИДЕО

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, огонь
Здание оказалось сильно задымлено (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве произошел пожар в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Александра Пушкина. По сообщениям СМИ, спасатели из-за возгорания перекрыли движение на Волхонке.

В музее загорелась вентиляция, пишет «Национальная служба новостей». С крыши здания идет густой дым. Информации о пострадавших людях нет. По данным RT, из здания эвакуировали более 30 человек. До хранящихся в музее работ пламя не добралось.

ГМИИ — один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. Он был открыт в 1912 году, в нем хранится около 700 тысяч произведений разных эпох, в том числе полотна французских импрессионистов и произведения искусства Древнего Египта.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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