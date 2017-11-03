Здание оказалось сильно задымлено (фото из архива)
В Москве произошел пожар в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Александра Пушкина. По сообщениям СМИ, спасатели из-за возгорания перекрыли движение на Волхонке.
В музее загорелась вентиляция, пишет «Национальная служба новостей». С крыши здания идет густой дым. Информации о пострадавших людях нет. По данным RT, из здания эвакуировали более 30 человек. До хранящихся в музее работ пламя не добралось.
ГМИИ — один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. Он был открыт в 1912 году, в нем хранится около 700 тысяч произведений разных эпох, в том числе полотна французских импрессионистов и произведения искусства Древнего Египта.