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05 ноября 2017
13:43  05 ноября 2017 0

Путин раскрыл «генетический код» русского народа. ВИДЕО

Президент выступил с речью, посвященной Дню народного единстваФото: Kremlin.ru

В честь Дня народного единства Большом Кремлевском дворце президент РФ Владимир Путин провел прием россиян и иностранных граждан, отличившихся в деле укрепления России. Глава государства поздравил всех с праздником и напомнил об основных составляющих «русского национального кода».

Как отметил в своей праздничной речи глава России, важной составляющей русского народа является верность дружбе, неприятие давления и забота о родине.

«Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», — цитирует речь президента официальный сайт Кремля.

Напомнил глава государства и об историческом содержании самого празднования Дня народного единства: «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны».

Игорь Чукреев
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