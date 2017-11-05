В честь Дня народного единства Большом Кремлевском дворце президент РФ Владимир Путин провел прием россиян и иностранных граждан, отличившихся в деле укрепления России. Глава государства поздравил всех с праздником и напомнил об основных составляющих «русского национального кода».
Как отметил в своей праздничной речи глава России, важной составляющей русского народа является верность дружбе, неприятие давления и забота о родине.
«Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», — цитирует речь президента официальный сайт Кремля.
Напомнил глава государства и об историческом содержании самого празднования Дня народного единства: «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны».