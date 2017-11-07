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07 ноября 2017
06 ноября 2017
04:28  07 ноября 2017 0

Составлен топ самых дорогих мегаполисов для иностранцев

Сингапур в четвертый раз стал лидером среди дорогих мегаполисовФото: pixabay.com

Аналитики из журнала Economist Intelligence Unit опубликовали рейтинг городов-миллионников, в которых у иностранцев уходит больше денег на жизнь. Сингапур четвертый год подряд возглавляет список.

По данным «Федерального Агентства Новостей», лидер рейтинга стал самым дорогим в мире городом для покупки автомобиля или смены гардероба. При этом цены на обслуживающий персонал и товары для дома здесь более чем приемлемы и не выделяются среди региональных мегаполисов. Немного уступил Сингапуру Гонконг, а последние места в пятерке самых дорогих заняли Цюрих, Токио и Осака. Эксперты отметили, что в топ городов попало приличное число азиатских мегаполисов.

Напомним, ранее российские исследователи назвали самые комфортные города страны. В десятку лучших попали два уральских миллионника.

Наталья Полетавкина
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