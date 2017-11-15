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15 ноября 2017
10:01  15 ноября 2017 3

Николая Баскова с невестой прилюдно унизила охрана Ричарда Гира

Басков Николай, басков николай
С Басковым произошел конфуз на вручении музыкальной премииФото: личная страница Николая Баскова в instagram

На вручении международной музыкальной премии Bravo произошел конфуз с народным артистом России и «королем» эстрады Николаем Басковым. Охранник голливудского актера Ричарда Гира, которого специально пригласили оглашать номинации, отшвырнул Баскова с дороги, чтобы расчистить дорогу своему боссу.

Басков опешил, когда его грубо оттолкнули и показали, кто здесь настоящая звезда. Певец обиженно хлопал глазами: «Что это было?». Чтобы не конфузиться перед журналистами, позже на мероприятии он пожал руку легенде кино, пробившись через плотное кольцо охраны, передает портал «Дни.ру».

Российский оперный и эстрадный певец пришел на церемонию с Викторией Лопыревой. Ранее «URA.RU» писало о том, что запланированная регистрация их брака не состоялась из-за смерти родственника жениха.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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