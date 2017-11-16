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16 ноября 2017
15 ноября 2017
02:25  16 ноября 2017 0

Двое российских предпринимателей попали в рейтинг молодых бизнесменов Forbes

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Ими оказались основатель стартапа для получения визы США и создатель криптовалютыФото: depositphotos.com © URA.RU

Журнал Forbes включил двоих россиянин в рейтинг самых ярких предпринимателей моложе 30 лет.

Одним из них стал 26-летний Артем Голдман, который основал стартап Visabot. Этот проект создавался для людей, которые хотят попасть в США посредством выигрыша green card. Программа Голдмана рассчитывает шансы претендента на получение вида на жительство в Соединенных Штатах. Идея создания стартапа пришла в голову предпринимателю, когда он в течение длительного времени пытался получить американскую визу, пишет телеканал 360.

Вторым гражданином России в рейтинге Forbes оказался Виталий Бутерин, создавший криптовалюту под названием Etherium. Ее курс показал резкий рост в этом году, а рыночная капитализация составила около тридцати миллиардов долларов. Также предприниматель стал сооснователем Bitcoin Magazine, которое является одним из первых издателей новостей и печатных изданий, специализирующихся на биткойнах и цифровых валютах.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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