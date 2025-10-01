Стало известно, когда встретятся российская и американская делегации

До конца осени состоится новый раунд переговоров между российской и американской делегациями. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«До конца осени он точно произойдет», — сказал Рябков ТАСС. Он подчеркнул, что точная дата проведения переговоров пока не определена. Третий раунд переговоров должен продолжить начатую ранее работу по устранению «раздражителей» — спорных вопросов, которые мешают развитию двустороннего диалога.
Ранее стало известно, что США поддерживают контакт с президентом России Владимиром Путиным посредством белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.