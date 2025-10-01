Путин обсудил с Совбезом повышение информационной безопасности

Путин провел очередное заседание Совбеза
Путин провел очередное заседание Совбеза Фото:

Президент России Владимир Путин провел заседание с членами Совета Безопасности. На нем была рассмотрена тема укрепления информационной безопасности страны. В ходе встречи глава государства выразил поддержку работе Совбеза в данном направлении.

«Мы обсудим с вами некоторые вопросы, связанные с повышением информационной безопасности», — заявил Путин. Прямую трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». 

Глава государства отметил важность обсуждения данных тем для дальнейшего укрепления национальной безопасности. Подобные встречи Совета Безопасности под председательством Владимира Путина проходят, как правило, раз в неделю. На них рассматриваются ключевые аспекты обеспечения безопасности страны, а также актуальные вызовы и угрозы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России сформирует новое подразделение по вопросам информационных технологий, связи и обеспечения информационной безопасности. Куратором выступит глава ГВСУ СК РФ Константин Корпусов.

