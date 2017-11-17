23:37 17 ноября 2017 0

Наряду с обычными классами «А», «Б» и «В» в школе №96 есть еще одна параллель — «Э» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отдельный туалет для учащихся спецклассов обнаружен в школе № 96 Ростова-на-Дону. Администрация школы позиционирует параллель с литером «Э» как элитную.

По словам учащихся, «элитным» детям отдали единственный приличный туалет в школе Фото: «Блокнот Ростов-на-Дону»

Как сообщает местное издание «Блокнот Ростов-на-Дону» со ссылкой на учащихся, обучение детей в элитных классах обходится родителям в 7 тыс. рублей в месяц. Дети кроме общеобразовательных предметов изучают дополнительные предметы, занятия проходят не просто в отдельных кабинетах — для обучения выделен свой этаж. Новые учебники в первую очередь выдают учащимся класса «Э», а уже потом — всем остальным

Картину социального расслоения в муниципальном образовательном учреждении дополнил и «элитный» туалет — как утверждают сами школьники, «единственный чистый туалет в школе». В доказательство того, что это не шутка, издание приводит фото объявление на дверях той самой уборной.

Между тем, в самой школе №96 «Эврика-Развитие» журналистам сказали, что те просто недостаточно информированы о специфике работы учебного заведения, однако от дальнейших комментариев отказались, сославшись на отсутствие руководства. Однако и позже желающих комментировать произошедшее не нашлось.