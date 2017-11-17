{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 ноября 2017
17 ноября 2017
23:37  17 ноября 2017 0

В ростовской школе «элитным» детям организовали отдельные туалеты

Начало учебного года в гимназии №212
Наряду с обычными классами «А», «Б» и «В» в школе №96 есть еще одна параллель — «Э»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отдельный туалет для учащихся спецклассов обнаружен в школе № 96 Ростова-на-Дону. Администрация школы позиционирует параллель с литером «Э» как элитную.

По словам учащихся, «элитным» детям отдали единственный приличный туалет в школе
Фото: «Блокнот Ростов-на-Дону»

Как сообщает местное издание «Блокнот Ростов-на-Дону» со ссылкой на учащихся, обучение детей в элитных классах обходится родителям в 7 тыс. рублей в месяц. Дети кроме общеобразовательных предметов изучают дополнительные предметы, занятия проходят не просто в отдельных кабинетах — для обучения выделен свой этаж. Новые учебники в первую очередь выдают учащимся класса «Э», а уже потом — всем остальным

Картину социального расслоения в муниципальном образовательном учреждении дополнил и «элитный» туалет — как утверждают сами школьники, «единственный чистый туалет в школе». В доказательство того, что это не шутка, издание приводит фото объявление на дверях той самой уборной.

Между тем, в самой школе №96 «Эврика-Развитие» журналистам сказали, что те просто недостаточно информированы о специфике работы учебного заведения, однако от дальнейших комментариев отказались, сославшись на отсутствие руководства. Однако и позже желающих комментировать произошедшее не нашлось.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров