Президент Зимбабве отказался оставлять должность

04:57 20 ноября 2017 0

Роберт Мугабе заявил, что события последних дней не угрожают его президентству Фото: Kremlin.ru

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не объявил о своей отставке во время обращения к нации в эфире государственного телевидения. Напротив, он заявил о намерении председательствовать на конгрессе правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», который пройдет в декабре.

Также Мугабе добавил, что события прошедшей недели и сложившаяся в стране ситуация не оказали влияние на его положение как главы государства и не представляют угрозы для конституции страны, пишут «Известия».

Ранее, напомним, СМИ сообщали, что во время обращения к народу Роберт Мугабе объявит об отставке. Этого от него якобы потребовала правящая партия, пригрозив импичментом.

Военный переворот, напомним, произошел в Зимбабве в ночь на 15 ноября. Военные на бронетранспортерах вошли в столицу страны Хараре, заблокировали доступ к правительственным зданиям и захватили телецентр. При этом солдаты утверждали, что их действия не являются госпереворотом, а вызваны, по информации СМИ, чистками в государственном аппарате.