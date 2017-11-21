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21 ноября 2017
20 ноября 2017
08:52  21 ноября 2017 0

Судимый за кражу экс-участник «Дома-2» открывает караоке-клуб

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, микрофон, караоке, петь в микрофон, петь песни, поющий человек, поющая девушка
Сичкар откроет караоке в БелоруссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Сергей Сичкар, отсидевший в тюрьме за кражу грузовых автомобилей, анонсировал открытие собственного караоке-клуба в Белоруссии.

Сичкар планирует открыть караоке-клуб в белорусском городе Сморгонь 24 ноября, сообщает Life.ru. «Очень-очень скоро в нашем любимом городе я открою диско-караоке-клуб, где можно будет пить, петь, поесть и потанцевать, а также будет и „веселительная“ программа», — написал на своей странице в соцсети Сичкар.

В посте Сергей обратился к жителям города с просьбой сообщить ему о музыкальных предпочтениях и назвать удобные для посещения дни недели. А позже сообщил, что на открытие клуба приедет прославленный участник «Дома-2» Николай Должанский.

Валерий Дорофеев
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