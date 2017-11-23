19:03 23 ноября 2017 0

День распродаж может быть определен на субботу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Минпромторг РФ поддержал идею о введении так называемой «белой субботы», сделав ее днем продажи товаров отечественного производства со скидками.

«Мы поддерживаем это предложение. Но это должно быть волеизъявлением производителей и ретейла», — сообщил заместитель главы федерального ведомства Виктора Евтухов. В Минпромторге не нашли реальных правовых препятствий для отражения данной инициативы в российском законодательстве.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли предложила разработать отдельный федеральный закон «О распродажах», устанавливающий права и обязанности предпринимателей и потребителей, пишет RT.