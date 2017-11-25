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25 ноября 2017
24 ноября 2017
08:40  25 ноября 2017 0

Беспилотники уничтожили 15 террористов после атаки на мечеть в Египте

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Террористов расстреляли ракетамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Два беспилотных аппарата ликвидировали два внедорожника с радикальными исламистами на севере Синайского полуострова. В результате ракетной атаки были уничтожены не менее 15 человек, причастных к атаке мечети в Египте.

Операция правительственных сил прошла в пустыне вблизи мечети к западу от Эль-Ариша, где террористы напали на молящихся, передает Nation News.

По последним данным, теракт унес жизни 235 человек, отмечает телеканал 360. Еще 130 получили травмы и ранения.

Как писало «URA.RU» ранее, 24 ноября в деревне Бир-эль-Абд радикалы во время молитвы взорвали мечеть, в которой находилось 500 человек. По словам очевидцев, боевики стреляли по выбегавшим из помещения людям, а также медикам скорой помощи, которые пытались помочь раненым. Египетские власти пообещали в кратчайшие сроки найти всех причастных к теракту.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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