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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:34  27 ноября 2017 0

Пенсионерка едва не задушила ребенка за сравнение с Бабой Ягой

Пострадавшей девочке всего три годаФОТО: Мифологическая энциклопедия вики

В Вологодской области пенсионерка напала на трехлетнюю девочку, назвавшую ее Бабой Ягой. О происшествии сообщает региональное следственное управление СК России.

Инцидент произошел в одной из деревень Бабаевского района. Маленькая девочка встретила на улице пенсионерку и назвала ее именем известного сказочного персонажа. В ответ 68-летняя пенсионерка схватила ребенка за шею и принялась душить.

Девочка выжила, но сильно пострадала. «В результате психотравмирующей ситуации у ребенка развилось психическое расстройство, влекущее тяжкий вред здоровью», — сообщают в СУ СКР по Вологодской области.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Дарья Рукачёва
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