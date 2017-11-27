Пенсионерка едва не задушила ребенка за сравнение с Бабой Ягой

Пострадавшей девочке всего три года
В Вологодской области пенсионерка напала на трехлетнюю девочку, назвавшую ее Бабой Ягой. О происшествии сообщает региональное следственное управление СК России.
Инцидент произошел в одной из деревень Бабаевского района. Маленькая девочка встретила на улице пенсионерку и назвала ее именем известного сказочного персонажа. В ответ 68-летняя пенсионерка схватила ребенка за шею и принялась душить.
Девочка выжила, но сильно пострадала. «В результате психотравмирующей ситуации у ребенка развилось психическое расстройство, влекущее тяжкий вред здоровью», — сообщают в СУ СКР по Вологодской области.
В результате следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».