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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:04  27 ноября 2017 0

Владимир Путин уволил посла России в Азербайджане

Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
В Азербайджане сменится российский посолФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин уволил Владимира Дорохина с поста чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджане. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Дорохина Владимира Дмитриевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Азербайджанской республике», — цитирует президентский указ RT. Владимир Путин подписал его в понедельник, 27 ноября. Причины увольнения посла не названы.

По информации на сайте дипломатического ведомства России, Владимир Дорохин был назначен на эту должность указом главы государства от 24 февраля 2009 года. Ранее он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Замбии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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