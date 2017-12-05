Президент напомнил бизнесмену о правилах протокола
Генеральный директор компании «Норникель» Владимир Потанин во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным едва не нарушил правила протокола. Олигарх попытался занять место главы государства с правой стороны стола.
Заметив путаницу, Путин моментально отреагировал на заминку, указав Потанину на ошибку и попросив сесть на свое место, пишет Life.ru.
На самой встрече разговор шел о развитии «Норникеля». В частности, бизнесмен рассказал президенту о снижении вредных выбросов на предприятия и проведении широкополосного интернета.
В ответ Путин отметил, что самое главное — это хорошая жизнь людей и отсутствие проблемы для экологии.