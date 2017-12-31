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31 декабря 2017
Главные новости 
14:00  31 декабря 2017 0

Правнук Матильды изменит историю, сын сенатора устроил гонки, жена Харламова рассказала о домогательствах. Дайджест новостей от «URA.RU»

Предновогодняя Москва. Москва, елка, вечерний город, кремль, новый год, иллюминация
Новогоднее обращение Путина впервые покажут в одно и то же времяФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 31 декабря, воскресенье. И вот главные новости к этому часу:

Экс-депутат Госдумы Константин Севанард, называющий себя правнуком Матильды Кшесинской, может изменить историю. Мужчина утверждает, что балерина родила императору ребенка, а сам Николай II завещал ей все свое имущество и трон. Подтвердить слова может старинный артефакт.

Крестный сын Валентины Матвиенко поиздевался над автомобилистами. Парень показал, как можно быстро передвигаться по пробкам Санкт-Петербурга. Больше всего ему помогли сирена и «крякалка».

Предполагаемый организатор взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» задержан и уже дал первые показания. Мужчина подробно и на камеру рассказал о том, как он готовился к теракту.

«Новогодний огонек» на «Первом канале», несмотря на жалобы телезрителей, соберет пенсионеров советской эстрады. Рассказываем, кто из ветеранов сцены будет петь для зрителей «Первого».

Жена Гарика Харламова рассказала о домогательствах на шоу Урганта. Коллега ведущего якобы вел себя непристойно.

Автор навозного Ждуна вновь «порадовал» россиян очередной фигурой, слепленной из навоза. На этот раз, житель якутского села вылепил из сухой травы, палок и отходов жизнедеятельности символ наступающего года.

Кирилл Егоров
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