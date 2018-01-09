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09 января 2018
09:29  09 января 2018 0

«Роснефть» компенсировала годовое падение за счет югорского актива

Роснефть. Нижневартовск., роснефть
В 2017 году «Роснефть» добыла 209,3 миллиона тонн топливаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Добыча российской нефтегазовой компании «Роснефть» за 2017 год снизилась на 0,9% по сравнению с 2016-м до 209,3 миллиона тонн, сообщают СМИ. Компенсировать падение производителю удалось за счет своего главного актива — «Юганскнефтегаза» (штаб-квартира находится в Нефтеюганске).

В 2017 году добыча на «Юганскнефтегазе» выросла на 4,3% до 66,5 миллиона тонн, пишут «Ведомости». Согласно открытым источникам, предприятие разрабатывает 28 месторождений, ведет работу на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры.

При этом у «Роснефти» на 15% упала добыча на Ванкорском месторождении (Красноярский край). Всего в 2017 году здесь было добыто 17,6 миллиона тонны топлива, это на 3,1 миллиона тонны меньше чем в 2016-м.

Виктор Дорофеев
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