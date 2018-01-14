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14 января 2018
Главные новости Москвы
07:18  14 января 2018 2

Порошенко дал обещание не вредить России

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко еще восемь лет назад обещал не вредить РоссииФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко еще в 2007 году заявил, что не будет вредить интересам России. Его заявление опубликовал оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2», близкий к Михаилу Саакашвили.

Заявление было написано Петром Порошенко, когда он был депутатом Верховной рады. Тогда во время очередного визита в Россию его не пустили на пограничном посту в аэропорту «Пулково». В заявлении, датированном 3 февраля 2007 года, Порошенко обещает соблюдать законы и не заниматься антироссийской деятельностью. «Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», — цитирует документ РИА «Новости».

В другом заявлении, адресованном ФСБ, действующий лидер Украины уверял, что занимается привлечением инвестиций в интересах России, в частности привлекает деньги в развитие своих заводов в Липецкой («Рошен») и Нижегородской («Богдан») областях.

Впрочем, в администрации президента Украины документы назвали «низкопробной подделкой и фейком», сообщает RT, ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы Порошенко.

Нина Калинина
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