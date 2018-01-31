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01 февраля 2018
31 января 2018
18:26  31 января 2018 1

Экс-любовник Волочковой запустил сервис для поиска партнера на один ужин

Чермен Дзотов — пиарщик, занимается нетворкингом и созданием личного брендаФото: Чермен Дзотов, Instagram

Чермен Дзотов, бывший любовник балерины Анастасии Волочковой, создал сервис для поиска партнера на один ужин под названием Biztus. Сервис представляет собой обычный чат в Telegram с названием «Поужинаем?»

«Клуб, где предприниматели могут найти себе вторую половинку», — так окрестил его сам бизнесмен. Он рассказал, как найти пару на вечер: нужно написать, где и во сколько вы ужинаете, уточнить цель знакомства и ждать, пока откликнется кто-нибудь из участников чата. Ужин оплачивает тот, кто приглашает, — это может быть и мужчина, и женщина. На данный момент в чате около 300 участников, сообщил Life.ru Чермен Дзотов. При этом неизвестно, сколько из них встретились в реальности.

Дзотов поделился, что пока не собирается зарабатывать на проекте Biztus — вероятно, предприниматель использует социальный сервис для собственной раскрутки. К тому же, у него есть несколько других сервисов, которые занимаются «деятельностью в области права» и приносят ему прибыль. Однако бизнесмен отказался назвать свои доходы за 2017 год.

Чермен Дзотов стал известен после громкой истории с интимными фотографиями Волочковой. Сначала бизнесмен признался, что на фото именно он, потом начал выяснять, кто «слил» снимки в Сеть. Балерина возмутилась тем, что ее экс-любовник вообще достал камеру во время такого интимного занятия, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
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