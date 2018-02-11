{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:07  11 февраля 2018 0

«Ростех» не исключил возможности продавать С-400 в США

Продажа оборонительных вооружений не может нанести ущерба безопасности России, считают в «Ростехе»Фото: сайт Министерства обороны РФ

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» могут быть проданы Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил в интервью The Washington Post глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, ЗРК С-400 не является наступательным оружием, поэтому подобные сделки не несут угрозы безопасности России.

«Мы можем продавать её американцам, если они этого захотят, — приводит слова Чемезова RT. — Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности».

По словам главы «Ростеха», уже ведется сборка систем, которые будут поставлены в Турцию в рамках достигнутых соглашений. Кроме того, в стадии проработки находится вопрос о поставках С-400 в Саудовскую Аравию.

Сергей Чемезов подчеркнул важность развития «мирной» составляющей предприятий, традиционно относящихся к «оборонке». При этом он указал на то, что это не должны быть утюги или сковородки — «у нас был этот печальный опыт». Глава «Ростеха» отметил, что медицинские товары и медицинское оборудование российского производства вполне конкурентоспособно и востребовано за рубежом.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров