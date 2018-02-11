«Ростех» не исключил возможности продавать С-400 в США

05:07 11 февраля 2018 0

Продажа оборонительных вооружений не может нанести ущерба безопасности России, считают в «Ростехе» Фото: сайт Министерства обороны РФ

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» могут быть проданы Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил в интервью The Washington Post глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, ЗРК С-400 не является наступательным оружием, поэтому подобные сделки не несут угрозы безопасности России.

«Мы можем продавать её американцам, если они этого захотят, — приводит слова Чемезова RT. — Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности».

По словам главы «Ростеха», уже ведется сборка систем, которые будут поставлены в Турцию в рамках достигнутых соглашений. Кроме того, в стадии проработки находится вопрос о поставках С-400 в Саудовскую Аравию.

Сергей Чемезов подчеркнул важность развития «мирной» составляющей предприятий, традиционно относящихся к «оборонке». При этом он указал на то, что это не должны быть утюги или сковородки — «у нас был этот печальный опыт». Глава «Ростеха» отметил, что медицинские товары и медицинское оборудование российского производства вполне конкурентоспособно и востребовано за рубежом.