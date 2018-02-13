«Били и грозили выстрелить». Известны подробности задержания Саакашвили в Киеве. ВИДЕО

06:34 13 февраля 2018 0

Михаила Саакашвили избивали по пути в аэропорт Фото: depositphotos.com © URA.RU

Задержавшие экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили люди в масках избивали его по пути в аэропорт, закрывали рот и глаза, а также грозили выстрелить. Об этом говорится в комментарии к опубликованному на странице политика в Facebook видео с его задержанием в киевском ресторане.

На кадрах видно, как люди в масках ворвались в ресторан и положили двух мужчин на пол. Другая камера запечатлела, как силовики выводят Саакашвили на улицу, держа его за волосы.

Задержание и последующая депортация политика в Польшу произошли 12 февраля, напоминает RT. Сотрудники погранслужбы Украины схватили его в одном из ресторанов Киева, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, а там пересадили в самолет, на котором он прилетел в Варшаву. Позже стало известно, что решение о депортации было принято за нарушение миграционного законодательства.