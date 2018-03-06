В России вернут льготные кредиты для студентов

С начала следующего учебного года российские студенты снова смогут получать образовательные кредиты на особых условиях. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила государственной поддержки образовательного кредитования.
Программа субсидирования, предусмотренная законом «Об образовании», не действовала в России более года, напоминает «Коммерсант». Теперь же правительство возвращает ее в обновленном виде — банки снова будут получать госсубсидии для предоставления кредитов на обучение на льготных условиях (минимальная процентная ставка, отсутствие дополнительных взносов и т. д.). При этом кредитные организации смогут выдавать обучающимся сумму, которая будет полностью покрывать стоимость обучения.
«Мы постараемся сделать максимально выгодное предложение будущим дипломированным специалистам, но также будет учитываться экономическая ситуация и конъюнктура рынка», — рассказали в Сбербанке, который и ранее был единственным банком-участником программы образовательного кредитования. Представители организации в то же время пообещали «эволюционные нововведения». В Минобрнауки также отметили, что по новым правилам получить такой кредит будет гораздо проще.
Между тем, в Центробанке ранее отмечали слабое развитие рынка образовательного кредитования, сообщало «Федеральное агентство новостей». В прошлом году только 15% студентов имели кредитные обязательства, большинство предпочитали копить деньги, а не занимать.