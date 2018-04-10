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10 апреля 2018
23:33  10 апреля 2018 0

Россиянин стал старейшим мужчиной в мире, но не попал в Книгу рекордов Гиннесса

112-летнего японца Масадзо Нонака по ошибке признали главным долгожителем ЗемлиФОТО: официальный сайт Книги рекордов Гиннесса

Во вторник, 10 апреля, самым пожилым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса признали 112-летнего жителя Японии Масадзо Нонака. Однако, в российском аналоге сборника человеческих достижений такой статус уже занимает 122-летний Аппаз Илиев, который проживает в Ингушетии.

По словам внучки Илиева, мужчина стесняется своего возраста и пытается скрыть его, потому что ему просто не поверят. Глава республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров заявил, что Книга рекордов Гиннесса допустила ошибку в этом вопросе и он уже предпринимает все необходимое, чтобы 122-летнего россиянина признали главным долгожителем Земли, передает телеканал 360.

По мнению чиновника, секретом долголетия жителя России является наследственность, экология, работа и питание. «У него и сыновья уже довольно серьезного возраста — под 90 лет. Наверное, гены передаются по наследству. Но главное — это конечно экология, питание, работа», — заявил Евкуров.

Александр Черноскутов
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