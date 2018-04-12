Молодая жена ушла от 87-летнего актера Краско к другому

21:18 12 апреля 2018 0

Молодая жена ревнует Краско к бывшей супруге Фото: Наталья Шевель, Instagram

Бывшая супруга актера Ивана Краско Наталья Вяль рассказала, как ушла от него к другому мужчине. Она также поделилась, что готова снова жить вместе с 87-летним артистом под одной крышей.

Наталья Вяль была замужем за Краско на протяжении десяти лет, до 2011 года. В браке родились двое сыновей, пишет портал «Утро.ру». На момент развода Вяль было 34 года, а Краско — 81. «Я от него за год пыталась уйти. Тогда это было громко, со слезами: „Отпустите меня, не могу больше. Вы же видите, что я Вас не люблю и не могу возвращаться домой!“» — рассказала женщина. По ее словам, она решила уйти от него, когда у нее появился другой мужчина. «Иван Иванович переживал, конечно. Говорил мне: „Не торопись, подожди. Может, это не твоя судьба!“ Но на тот момент у меня появился вариант в принципе от него уйти», — сказала Наталья Вяль.

Бывшая супруга Краско отмечает, что до сих пор обращается к нему на «вы» и о браке с ним вспоминает только хорошее. При этом она готова забрать его к себе, но лишь «в качестве друга семьи или отца детей». По словам Вяль, «это были бы другие отношения». «Забота и внимание — это одно, а супружество — абсолютно другое», — сказала она.

Ранее Иван Краско заявил о возможности расторжения брака со своей нынешней женой Натальей Шевель. Это случилось после того, как она усомнилась в том, что Краско на самом деле является отцом двух сыновей от предыдущего брака.