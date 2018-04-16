Люди в «Зимней вишне» погибли из-за неубранного снега

21:04 16 апреля 2018 0

Пожар быстро распространился по зданию торгового центра Фото: igorlovepapa, Instagram

Появилась еще одна версия того, что могло послужить причиной короткого замыкания, вызвавшего пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В крыше здания могла быть протечка и снег, который не убрали с кровли, растаял и попал на провода. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предварительное заключение специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Из-за замыкания загорелась пластиковая люстра над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Огонь быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара не отключили. Сигнализация сработала, но зону горения не залило — после морозов промерзший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт. Сигнализационные датчики также сработали впустую — охранник не активировал пожарную тревогу.

По версии СК РФ, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, после чего пламя и дым распространились по всему зданию. «URA.RU» сообщало, что при осмотре сгоревшего ТЦ следователи-криминалисты обнаружили пучки высоковольтных проводов, проложенных через батутный парк вопреки требованиям безопасности.

Страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта в стране был объявлен национальный день траура по жертвам пожара. В число подозреваемых по делу попали сразу несколько человек.