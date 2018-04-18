Первая в России мощная газовая турбина развалилась во время испытаний

Первая в России высокомощная газовая турбина (110 МВт) развалилась во время испытаний. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника, близких к испытаниям.
«Турбина развалилась», — сказал собеседник и отметил, что ее пытались починить в марте 2018 года, но безрезультатно. Представитель «Ростеха» (испытания проводились на заводе компании в Рыбинске Ярославской области) в разговоре с ТАСС отметил, что проблемы в испытаниях не являются фатальными для проекта, но сроки реализации будут передвинуты. «В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов действительно вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем», — сказал он.
Испытания проводились в декабре 2017 года на заводе Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»). Ожидалось, что турбина будет создана к середине текущего года и после этого начнется серийное производство.
Ранее сообщалось, что в Крыму были установлены газовые турбины Siemens, что в связи с санкциями привело к скандалу и судебному разбирательству, напоминает «Федеральное агентство новостей». Агрегаты изначально были куплены для установки на территории Таманского полуострова, но позже их направили в Крым, пишет «Национальная служба новостей». В результате суд отказал немецкой компании в возврате «крымских турбин».