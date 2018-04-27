Россияне стали пить на 40% меньше

Количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года сократилось почти в два раза. Отчет за 12-летний период предоставило министерство здравоохранения России.
В ведомстве пояснили, что потребление алкоголя по сравнению с 2006 годом снизилось почти на 40%. Этого удалось достичь благодаря реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года. «Системная работа в этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения», — цитирует Life.ru сообщение ведомства.
Кроме того, на снижение потребления алкоголя повлиял рост акцизов. Так, в 2017 году акциз на алкогольную продукцию подорожал до 523 рублей, передает «Федеральное агентство новостей».