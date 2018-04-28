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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:47  28 апреля 2018 0

Правительство выступило против резкого снижения зарплат депутатам

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, клинцевич франц
Кабмин вступился за парламентариевФото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский кабмин озвучил свое мнение по предложению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова приравнять зарплаты депутатов Госдумы к средним по стране. Как заявляют в правительстве, такое решение было бы ущемлением прав парламентариев и помешало бы им работать.

Как отмечается в заключении кабмина на законопроект Миронова, депутатская должность запрещает ведение какой-то иной оплачиваемой деятельности. То есть иных источников дохода, кроме зарплаты в Госдуме, у них нет, и поэтому ограничивать их в этой части недопустимо. Подчеркивается, что снижение их зарплат сделало бы затруднительным для них «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями», — цитирует заключение кабмина РИА «Новости».

Ранее Сергей Миронов направил в Госдуму законопроект, предлагающий снизить зарплаты депутатов до среднероссийских, то есть до уровня в 36 тысяч рублей. Кроме того, Миронов считает нужным отменить ряд льгот парламентариев, что позволит существенно сэкономить бюджетные средства. Напомним, глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова в интервью «АиФ» заявила о том, что месячная зарплата депутата Госдумы в 2018 году составит 399,3 тысячи рублей.

Игорь Чукреев
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