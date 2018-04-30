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30 апреля 2018
29 апреля 2018
06:26  30 апреля 2018 0

Глава МВД Великобритании уволилась из-за мигрантов

Эмбер Радд признала, что была в курсе плана по депортации мигрантовФото: страница Эмбер Радд в Twitter

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку после скандала вокруг «целевых показателей» по выдворению мигрантов из страны. Об этом она заявила в письме на имя премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Я посчитала необходимым сделать это, поскольку непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению из страны нелегальных иммигрантов», — приводит RT цитату Радд из письма с прошением об отставке.

Скандал, в центре которого оказалась теперь уже экс-министр, набирает обороны в Британии на протяжении двух недель. В основе проблемы, как пишет ТАСС, лежат люди так называемого поколения «Виндраш», названного в честь лайнера, который в 1948 году привез в Великобританию несколько сотен граждан Ямайки. За ними впоследствии последовали тысячи выходцев из других стран. Их иммиграция пообщалась британским правительством, поскольку после войны стояла проблема нехватки рабочей силы.

В 1971 году все они получили право остаться в Великобритании, однако поправки в иммиграционный закон 2012 года поставил их пребывание в стране под угрозу, поскольку они стали считаться незаконными мигрантами. Позже СМИ выяснили, что внутри МВД были установлены планы по количеству мигрантов, которых нужно депортировать за год, и Радд была в курсе этого, хотя до какого-то момента утверждала обратное.

Сергей Демин
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