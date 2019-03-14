В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции издевались над служебной собакой на железнодорожном вокзале. Издевательства над овчаркой, снятые на видео, попали в Сеть.
На видео запечатлен момент, как на железнодорожной станции полицейские привязали собаку к высокому ограждению. Из-за этого животное не могло сесть или полностью встать на четыре лапы, и было вынуждено стоять на задних лапах, упираясь в забор. Один из сотрудников выдохнул собаке в морду сигаретный дым, а потом несколько раз пнул её.
После того, как кадры попали в соцсети и СМИ, управление МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу начало проверку по факту грубого обращения со служебной собакой, пишет «Ридус».
В Уссурийске на вокзале сотрудники полиции развлекаются издевательствами над служебной собакой— Выборная Навка (@Gulay_Pole) March 13, 2019
Собаку привязали к ограде так, чтобы она не могла встать на четыре лапы, после чего начали выпускать ей в морду сигаретный дым и толкать её ногой pic.twitter.com/t7YZueCskr