Опубликованы кадры издевательства полицейских над собакой в Уссурийске. ВИДЕО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 11:26
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Служебная собака. Курган, служебная собака, кинолог, тренировочные учения
Стражи порядка несколько раз пнули животноеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции издевались над служебной собакой на железнодорожном вокзале. Издевательства над овчаркой, снятые на видео, попали в Сеть.

На видео запечатлен момент, как на железнодорожной станции полицейские привязали собаку к высокому ограждению. Из-за этого животное не могло сесть или полностью встать на четыре лапы, и было вынуждено стоять на задних лапах, упираясь в забор. Один из сотрудников выдохнул собаке в морду сигаретный дым, а потом несколько раз пнул её.

После того, как кадры попали в соцсети и СМИ, управление МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу начало проверку по факту грубого обращения со служебной собакой, пишет «Ридус».

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