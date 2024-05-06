Дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль под Белгородом

FPV-дрон атаковал автомобиль под селом Щетиновка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали движущийся по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. В результате удара дрона ранения получил участник белгородской территориальной самообороны, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», —
Глава Белгородской области уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Пострадавшего направили в больницу.
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