Дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль под Белгородом

06 мая 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

FPV-дрон атаковал автомобиль под селом Щетиновка Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали движущийся по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. В результате удара дрона ранения получил участник белгородской территориальной самообороны, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал Гладков в своем telegram-канале. Дрон атаковал машину, которая двигалась по дороге в районе села Щетиновка. Глава Белгородской области уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Пострадавшего направили в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали движущийся по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. В результате удара дрона ранения получил участник белгородской территориальной самообороны, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал Гладков в своем telegram-канале. Дрон атаковал машину, которая двигалась по дороге в районе села Щетиновка. Глава Белгородской области уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Пострадавшего направили в больницу.