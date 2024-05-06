06 мая 2024

Дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль под Белгородом

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FPV-дрон атаковал автомобиль под селом Щетиновка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали движущийся по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. В результате удара дрона ранения получил участник белгородской территориальной самообороны, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал Гладков в своем telegram-канале. Дрон атаковал машину, которая двигалась по дороге в районе села Щетиновка.

Глава Белгородской области уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Пострадавшего направили в больницу.

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ВСУ атаковали движущийся по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. В результате удара дрона ранения получил участник белгородской территориальной самообороны, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал Гладков в своем telegram-канале. Дрон атаковал машину, которая двигалась по дороге в районе села Щетиновка. Глава Белгородской области уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Пострадавшего направили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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