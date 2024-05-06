Санкции ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов

В 14-м пакете санкций усиливается запрет на полет российских самолетов. Также есть предложения внести в новый санкционный пакет 52 организации. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст документа Евросоюза.
«Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов… Евросоюз предлагает добавить в 14-й пакет санкций по России более 50 организаций», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Также впервые ЕС намерен ввести ограничения против газовой промышленности, пишет Politico. Там отметили, что это коснется поставок сжиженного природного газа (СПГ). Однако полного эмбарго нет, есть только запрет на реэкспорт после получения энергоресурса.
При этом ЕС хочет запустить кампанию по отслеживанию импорта газа в Москву. Еще Европа намерена запретить партиям, СМИ и исследовательским центрам работать, если они получают деньги из России.
Президент России Владимир Путин отмечал, что страна Запада не смогли разрушить экономику страны многочисленными санкциями. По его словам, ограничения были призваны вызвать массовую безработицу и закрытие предприятий. Однако этого не произошло.
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В 14-м пакете санкций усиливается запрет на полет российских самолетов. Также есть предложения внести в новый санкционный пакет 52 организации. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст документа Евросоюза. «Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов… Евросоюз предлагает добавить в 14-й пакет санкций по России более 50 организаций», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Также впервые ЕС намерен ввести ограничения против газовой промышленности, пишет Politico. Там отметили, что это коснется поставок сжиженного природного газа (СПГ). Однако полного эмбарго нет, есть только запрет на реэкспорт после получения энергоресурса. При этом ЕС хочет запустить кампанию по отслеживанию импорта газа в Москву. Еще Европа намерена запретить партиям, СМИ и исследовательским центрам работать, если они получают деньги из России. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна Запада не смогли разрушить экономику страны многочисленными санкциями. По его словам, ограничения были призваны вызвать массовую безработицу и закрытие предприятий. Однако этого не произошло.