Санкции ЕС включат меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов

06 мая 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

В новом проекте санкций от ЕС есть предложение по усилению запрета на полеты российских судов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В 14-м пакете санкций усиливается запрет на полет российских самолетов. Также есть предложения внести в новый санкционный пакет 52 организации. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст документа Евросоюза. «Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов… Евросоюз предлагает добавить в 14-й пакет санкций по России более 50 организаций», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Также впервые ЕС намерен ввести ограничения против газовой промышленности, пишет Politico . Там отметили, что это коснется поставок сжиженного природного газа (СПГ). Однако полного эмбарго нет, есть только запрет на реэкспорт после получения энергоресурса. При этом ЕС хочет запустить кампанию по отслеживанию импорта газа в Москву. Еще Европа намерена запретить партиям, СМИ и исследовательским центрам работать, если они получают деньги из России. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна Запада не смогли разрушить экономику страны многочисленными санкциями. По его словам, ограничения были призваны вызвать массовую безработицу и закрытие предприятий. Однако этого не произошло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 14-м пакете санкций усиливается запрет на полет российских самолетов. Также есть предложения внести в новый санкционный пакет 52 организации. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст документа Евросоюза. «Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов… Евросоюз предлагает добавить в 14-й пакет санкций по России более 50 организаций», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Также впервые ЕС намерен ввести ограничения против газовой промышленности, пишет Politico. Там отметили, что это коснется поставок сжиженного природного газа (СПГ). Однако полного эмбарго нет, есть только запрет на реэкспорт после получения энергоресурса. При этом ЕС хочет запустить кампанию по отслеживанию импорта газа в Москву. Еще Европа намерена запретить партиям, СМИ и исследовательским центрам работать, если они получают деньги из России. Президент России Владимир Путин отмечал, что страна Запада не смогли разрушить экономику страны многочисленными санкциями. По его словам, ограничения были призваны вызвать массовую безработицу и закрытие предприятий. Однако этого не произошло.