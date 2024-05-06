Госдеп США сделал заявление о ядерных учениях России

Госдеп: США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил

06 мая 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

В РФ заявляли о проведении учений с ядерным оружием Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Так Штаты отреагировали на заявление РФ о проведении учения с применением тактического ядерного оружия. «Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления. Равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — сказал Миллер в ходе брифинга. Ранее в России заявили о проведении учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. Британский эксперт Александр Меркурис отмечал, что Россия не оставит без ответа возможный ввод войск стран НАТО на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Так Штаты отреагировали на заявление РФ о проведении учения с применением тактического ядерного оружия. «Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления. Равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — сказал Миллер в ходе брифинга. Ранее в России заявили о проведении учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. Британский эксперт Александр Меркурис отмечал, что Россия не оставит без ответа возможный ввод войск стран НАТО на Украину.