В Британии оценили подготовку РФ к ядерным учениям

Россия не оставит без ответа возможный ввод войск стран НАТО на Украину. РФ уже начинает учения с применением тактического ядерного оружия. Об этом рассказал в эфире YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
«Россия отвечает на планы Запада по вводу войск на Украину. РФ начала учения с применением тактического ядерного оружия и россияне готовы к развертыванию армий стран НАТО на Украине», — пояснил Меркурис в эфире. Он предупредил о последствиях обострения конфронтации между Западом и Россией.
Ранее в НАТО установили красные линии, пересечение которых станет поводом для вмешательства блока в конфликт на Украине. Страны альянса изучают возможные планы действий, передает RT.
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