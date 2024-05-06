В Британии оценили подготовку РФ к ядерным учениям

Меркурис: РФ обозначила, к чему приведет ввод войск стран НАТО на Украину
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия готова к возможному вводу войск НАТО на Украину Фото:

Россия не оставит без ответа возможный ввод войск стран НАТО на Украину. РФ уже начинает учения с применением тактического ядерного оружия. Об этом рассказал в эфире YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

«Россия отвечает на планы Запада по вводу войск на Украину. РФ начала учения с применением тактического ядерного оружия и россияне готовы к развертыванию армий стран НАТО на Украине», — пояснил Меркурис в эфире. Он предупредил о последствиях обострения конфронтации между Западом и Россией.

Ранее в НАТО установили красные линии, пересечение которых станет поводом для вмешательства блока в конфликт на Украине. Страны альянса изучают возможные планы действий, передает RT.

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Россия не оставит без ответа возможный ввод войск стран НАТО на Украину. РФ уже начинает учения с применением тактического ядерного оружия. Об этом рассказал в эфире YouTube британский эксперт Александр Меркурис. «Россия отвечает на планы Запада по вводу войск на Украину. РФ начала учения с применением тактического ядерного оружия и россияне готовы к развертыванию армий стран НАТО на Украине», — пояснил Меркурис в эфире. Он предупредил о последствиях обострения конфронтации между Западом и Россией. Ранее в НАТО установили красные линии, пересечение которых станет поводом для вмешательства блока в конфликт на Украине. Страны альянса изучают возможные планы действий, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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