В Британии оценили подготовку РФ к ядерным учениям

Меркурис: РФ обозначила, к чему приведет ввод войск стран НАТО на Украину

06 мая 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Россия готова к возможному вводу войск НАТО на Украину Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Россия не оставит без ответа возможный ввод войск стран НАТО на Украину. РФ уже начинает учения с применением тактического ядерного оружия. Об этом рассказал в эфире YouTube британский эксперт Александр Меркурис. «Россия отвечает на планы Запада по вводу войск на Украину. РФ начала учения с применением тактического ядерного оружия и россияне готовы к развертыванию армий стран НАТО на Украине», — пояснил Меркурис в эфире. Он предупредил о последствиях обострения конфронтации между Западом и Россией. Ранее в НАТО установили красные линии, пересечение которых станет поводом для вмешательства блока в конфликт на Украине. Страны альянса изучают возможные планы действий, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не оставит без ответа возможный ввод войск стран НАТО на Украину. РФ уже начинает учения с применением тактического ядерного оружия. Об этом рассказал в эфире YouTube британский эксперт Александр Меркурис. «Россия отвечает на планы Запада по вводу войск на Украину. РФ начала учения с применением тактического ядерного оружия и россияне готовы к развертыванию армий стран НАТО на Украине», — пояснил Меркурис в эфире. Он предупредил о последствиях обострения конфронтации между Западом и Россией. Ранее в НАТО установили красные линии, пересечение которых станет поводом для вмешательства блока в конфликт на Украине. Страны альянса изучают возможные планы действий, передает RT.