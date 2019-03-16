Менеджер Началовой раскрыла детали операции певицы

Сообщалось, что Началовой провели операцию на ноге Юлия Началова, Instagram

Менеджер известной российской певицы и телеведущей Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила, что артистка перенесла операцию. Однако хирургическое вмешательство было произведено еще несколько дней назад, а не 16 марта, как сообщают в СМИ.

«Операции никакой сегодня не было. Ее оперировали несколько дней назад. То, что пишут — сочинительство на вольные темы это называется», — рассказала Анна Исаева в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Также менеджер певицы отметила, что очаг заражения не был на ступне. После операции состояние Началовой улучшилось.

Ранее сообщалось, что Юлии Началовой сделали операцию на ноге. При этом состояние певицы резко ухудшилось. После хирургического вмешательства у артистки началось кровотечение, которое врачи долго не могли остановить. В свою очередь менеджер певицы отказалась озвучить ее диагноз и закрыла свою страницу в Instagram.