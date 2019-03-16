Певица находится без сознания Фото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Известной российской певице и телеведущей Юлии Началовой сделали операцию. Артистка до сих пор не пришла в себя и находится в медикаментозной коме.

«Началовой сделали операцию на ноге», — пишет «Газета.ру». Издание уточняет, что после хирургического вмешательства состояние певицы резко ухудшилось. Кроме того, после операции началось кровотечение, которое врачи долго не могли остановить. Какую именно операцию перенесла Началова, не уточняется. Однако есть предположения, что из-за прогрессирующей гангрены и сахарного диабета певице могли ампутировать ногу.

Подробности о состоянии здоровья артистки журналистам рассказал один из врачей больницы, где сейчас находится Началова. «Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — резюмировал врач.

Сейчас к Началовой пускают только родителей. Менеджер певицы ранее отказалась озвучить ее диагноз и даже закрыла свою страницу в Instagram.

Началова была срочно госпитализирована в понедельник, 11 марта. Позже, из-за тяжелого состояния, артистку ввели в состояние медикаментозной комы, напоминает агентство Nation News. 15 марта врачи смогли назвать тяжелый диагноз Началовой.