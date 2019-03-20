Сенатору Керимову предъявили новые обвинения во Франции

Во Франции вновь заинтересовались российским сенатором Сулейманом Керимовым. Ему опять вменяют неуплату налогов.
Керимова пригласили к себе судебные следователи Ниццы. Он побывал у них, получил обвинение в соучастии в уходе от налогов и обязался заплатить залог суммой в 20 млн евро, передает RNS. По информации издания, внимание французских силовиков привлекла покупка недвижимости на Лазурном берегу.
Ранее аналогичные обвинения уже предъявлялись Керимову. В ноябре 2017-го его даже задержали. Впрочем, позже политика отпустили.