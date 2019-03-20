Сенатору Керимову предъявили новые обвинения во Франции

Денис Колчин
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 14:48
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Во Франции у Керимова опять неприятностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во Франции вновь заинтересовались российским сенатором Сулейманом Керимовым. Ему опять вменяют неуплату налогов.

Керимова пригласили к себе судебные следователи Ниццы. Он побывал у них, получил обвинение в соучастии в уходе от налогов и обязался заплатить залог суммой в 20 млн евро, передает RNS. По информации издания, внимание французских силовиков привлекла покупка недвижимости на Лазурном берегу.

Ранее аналогичные обвинения уже предъявлялись Керимову. В ноябре 2017-го его даже задержали. Впрочем, позже политика отпустили.

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