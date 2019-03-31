Нурмагомедов пошутил над Макгрегором, обозвавшим его «крысой»

Чемпион MMA Хабиб Нурмагомедов ответил шуткой на агрессивное заявление бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, назвавшего россиянина «крысой». Свою позицию боец изложил в Twitter.
Макгрегор, напомним, публично назвал Нурмагомедова «маленькой крысой», которая «осталась без денег» за победу в поединке на звание чемпиона ММА в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC). Однако российский боец объяснил ирландскому коллеге, что не переживает из-за потерянных миллионов.
«Деньги приходят и уходят, а честь, которую ты потерял в тот вечер, никогда не вернется», — написал Нурмагомедов. Он также сказал ирландцу, недавно решившему уйти из спорта, что ему теперь «с этим жить». Нурмагомедов также пошутил над Макгрегором. «Закончил карьеру в MMA, но начал карьеру в Twitter?», — обратился российский спортсмен к ирландцу. Он также добавил в публикацию хештег #TwitterWarior, который переводится как «твиттер-воин».
Как писало «URA.RU», Нурмагомедов и Макгрегор открыто конфликтовали задолго до легендарного боя за титул чемпиона MMA, в котором россиянин одержал победу. Сам поединок закончился скандалом: Нурмагомедов, оскорбившийся из-за резких высказываний Макгрегора, накинулся на его команду сразу после боя. За это Нурмагомедова лишили гонорара за поединок.