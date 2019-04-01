В компании бизнесмена Гуцериева объяснили слухи о его бегстве из России

Информация о побеге из России бизнесмена, создателя многоотраслевого конгломерата «САФМАР» Михаила Гуцериева была заранее спланированным фейком. Об этом сообщили представители пресс-службы финансово-промышленной группы (ФПГ).
«Группа „САФМАР“ уверена, что травля была инициирована и проплачена группой бизнес-конкурентов, которые использовали продажных журналистов для тиражирования фейковой информации», — цитирует сообщение пресс-службы радиостанция «Говорит Москва». Теперь сотрудники конгломерата требуют публичных извинений.
Ранее о побеге Гуцериева сообщили телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак и автор telegram-канала «Незыгарь». По словам журналистов, бизнесмен покинул страну после ареста министра Открытого правительства Михаила Абызова и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, опасаясь проблем.
Михаил Гуцериев — главный акционер финансово-промышленной группы «САФМАР», в состав которой входят такие компании, как «Русснефть», «Европлан», «Техносила», «Эльдорадо», «Моспромстрой», «А101» и т. д. Также конгломерат владеет девятью люксовыми отелями в Москве, Минске и Астане. В январе эксперты журнала Forbes дали ФПГ четвертое место в рейтинге «Королей российской недвижимости».