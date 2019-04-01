В компании бизнесмена Гуцериева объяснили слухи о его бегстве из России

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 11:59
Размер текста
-
17
+
Пресс-служба «САФМАР»: Гуцериев не сбегал из Россиифото: wikipedia.org

Информация о побеге из России бизнесмена, создателя многоотраслевого конгломерата «САФМАР» Михаила Гуцериева была заранее спланированным фейком. Об этом сообщили представители пресс-службы финансово-промышленной группы (ФПГ).

«Группа „САФМАР“ уверена, что травля была инициирована и проплачена группой бизнес-конкурентов, которые использовали продажных журналистов для тиражирования фейковой информации», — цитирует сообщение пресс-службы радиостанция «Говорит Москва». Теперь сотрудники конгломерата требуют публичных извинений.

Задержание Абызова меняет VIP-эмиграцию. Небезопасно даже в Лондоне

Ранее о побеге Гуцериева сообщили телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак и автор telegram-канала «Незыгарь». По словам журналистов, бизнесмен покинул страну после ареста министра Открытого правительства Михаила Абызова и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, опасаясь проблем.

Михаил Гуцериев — главный акционер финансово-промышленной группы «САФМАР», в состав которой входят такие компании, как «Русснефть», «Европлан», «Техносила», «Эльдорадо», «Моспромстрой», «А101» и т. д. Также конгломерат владеет девятью люксовыми отелями в Москве, Минске и Астане. В январе эксперты журнала Forbes дали ФПГ четвертое место в рейтинге «Королей российской недвижимости».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...