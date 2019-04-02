В Ярославле избили племянницу Скрипаля и ее мужа

На племянницу Скрипаля напал коллега по ТСЖ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Племянница отравленного в английском Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля Виктория пострадала в ходе драки. В потасовке приняли участие она, ее муж и коллега по ТСЖ. Инцидент произошел в Ярославле.

По словам Скрипаль, в ТСЖ, в состав правления которого она входит, переизбрали руководителя. «В помещении на меня и мужа было совершено нападение. Я опасалась этого человека [коллегу по товариществу], так как он неоднократно высказывал мне угрозы и требовал, чтобы я переехала. Переживаю, что нападение может повториться», — цитирует телеканал 360 женщину.

По словам Скрипаль, в ходе потасовке нападавший разбил ей губу и пнул в живот, а ее супруг сломал палец и получил синяки и ссадины. «Человек уже больше года вел себя неадекватно… Мы вызвали наряд, скорую», — уточнила она. Женщина добавила, что полиция проводит проверку по заявлениям от обеих сторон инцидента.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамье в британском городе Солсбери. Английская полиция уверена, что они были отправлены боевым веществом «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако не предоставил доказательств причастности, напоминает «Национальная служба новостей». Британские власти сообщали, что после долгой реабилитации пострадавшие пришли в себя. Однако Виктория Скрипаль высказывала сомнения, что ее дядя все еще жив.