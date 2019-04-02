Второй взрыв прогремел в пригороде Санкт-Петербурга

По сообщению telegram-канала Mash, в Санкт-Петербурге прогремел второй взрыв. ЧП произошло в аграрном университете, находящимся в Пушкине. Уточняется, что взрыв произошел на факультете, расположенном на 2 этаже, пишет 112.
По сообщениям петербургских СМИ, при взрыве пострадала лаборантка НИИ в Пушкине. Она доставлена в больницу им. Джанелидзе. В МЧС информацию о взрыве пока не подтверждают.
В пресс-службе аграрного университета назвали причину инцидента. «Взорвалась банка, один студент пострадал», — говорится в сообщении.
Ранее на территории Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге также произошел взрыв. Причиной ЧП стала сработавшая мина.