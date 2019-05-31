Россияне посоветовали уйти на пенсию послу, заявившему о ненужности безвизового режима с Европой

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 14:06
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Владимир Чижов считает, что россияне не особо стремятся к безвизовому режимуФото: скриншот видео, DW

Интернет-пользователи посоветовали постоянному представителю РФ при Евросоюзе Владимиру Чижову уйти на пенсию. Дипломат разозлил их высказыванием о ненужности безвизового режима с Европой.

«Я не чувствую, что российская общественность так уж стремится к безвизовому режиму», — сказал Чижов в интервью телеканалу Deutsche Welle (DW). «Это мое внутреннее ощущение», — уточнил он.

Пользователи Twitter раскритиковали слова 65-летнего дипломата, который последние 15 лет работает на посту постпреда России при ЕС. «Кто его тянул за язык говорить заведомо чушь?» — спросил Kostas. «Скажите ему, что еще как стремится», — заметил EugeneSkripnick. «Далеко пойдем с такими представителями», — написал successful05. «Вот вам банальное пренебрежительное отношение к „общественности“, снобизм с усмешечкой», — vena_58. «Очень уж они любят все решать за граждан, не спрашивая самих граждан!» — возмутился Maxis19

Комментаторы посоветовали Чижову покинуть пост. «А мое внутреннее ощущение, что пора ему на пенсию. Ощущальщик!» — написала LizaVivaTw. «Мне кажется, г-н Чижов устал, и хочет на пенсию», — поддержал VulpesVulgaris.

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