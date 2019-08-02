Оппозиции отказали в проведении новой акции в Москве

Организаторы акции 3 августа слишком поздно подали заявку на согласование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы не согласовала проведение пикетов в поддержку независимых кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, на нескольких площадках Бульварного кольца 3 августа. Организаторы получили отказ из-за того, что подали заявку позднее, чем за три дня до проведения мероприятия.

«В связи с нарушением предусмотренных ч. 1 ст. 7 Федерального закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ сроков подачи (менее 3-х дней до даты проведения мероприятия) уведомлений, в соответствии с ч.5 ст. 5 указанного закона организатор не вправе проводить его», — сообщили в пресс-службе префектуры.

К незарегистрированным кандидатам, призвавшим выйти на улицы Москвы 3 августа, обратилась председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Чиновница посоветовала кандидатам решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не устраивать несанкционированные акции. «Мы всех [незарегистрированных кандидатов] ждем у нас», — цитирует ТАСС Памфилову.

Одновременно в преддверии акции 3 августа в соцсетях появилась методичка, составленная организаторами митинга. В ней проводится разбор акции 27 июля и содержатся советы участникам нового протеста о том, как избежать задержаний. «Появление таких методичек свидетельствует о том, что массовые беспорядки возникают не стихийно, а подготовка к ним носит организованный характер», — поделился с «URA.RU» эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. По его словам, правоохранительные органы должны «проанализировать эти методички на предмет нарушения законодательства и принять меры к установлению личности распространителей».

В Москве 27 июля прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционными кандидатами в городскую думу, которых не допустили до выборов из-за большого количества брака в подписных листах. Незаконный митинг разогнали сотрудники Росгвардии. По данным МВД, были задержаны 1074 человека. Вскоре большинство из них отпустили без составления протоколов.

На 3 августа в столице намечен повторный несанкционированный митинг. Городские власти отказали в проведении акции на Лубянской площади и предложили людям собраться на проспекте Сахарова. Организатор митинга — Либертарианская партия — отказалась выводить туда москвичей.