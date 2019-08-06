Двоих участников незаконного митинга в Москве могут лишить родительских прав

Родители подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика Фото: Pixabay.com

Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несогласованную акцию в центре столицы с годовалым ребенком. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

«Супружеская пара приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном. Отец мальчика — не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию. В ходе митинга родители передали ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», — сообщает RT. Теперь ведомство обратилось в суд с требованием лишить супружескую пару родительских прав.

Несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму, состоялась в столице 3 августа, писало «URA.RU». Власти Москвы согласовали митинг на 10 и 11 августа, однако представители оппозиции проигнорировали это предложение и провели незаконную акцию раньше. В ходе ее проведения сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек. По словам политолога Павла Данилина, правоохранители при задержании протестующих вели себя «предельно адекватно и в рамках закона» несмотря на то, что некоторые участники протестов приносили с собой оружие.

Не прошедшие регистрацию в Мосгоризбиркоме кандидаты выходят на несанкционированные акции протеста с середины июля.