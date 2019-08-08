СК завел уголовные дела из-за годовалого ребенка на незаконном митинге в Москве

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Дела в отношении родителей малолетнего ребенка возбуждены о двум статьям УК РФФото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела из-за присутствия на несанкционированном митинге в Москве супружеской пары с годовалым сыном. Его фигурантами могут стать родители, взявшие мальчика на незаконную акцию.

«Дела возбуждены по двум статьям УК РФ — «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию», — пишет РБК. Сообщается, что пока данные уголовные дела являются бесфигурантными, родители мальчика сейчас проходят по нему свидетелями. В рамках их расследования следователи сейчас проводят различные следственные действия (обыски и допросы).

Ранее московская прокуратура уже потребовала лишить фигурантов дела родительских прав. Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что родители подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика, взяв его на незаконный митинг.

Несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму, состоялась в столице 3 августа, писало «URA.RU». Власти Москвы согласовали митинг на 10 и 11 августа, однако представители оппозиции проигнорировали это предложение и провели незаконную акцию раньше. В ходе ее проведения сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек. По мнению политологов, правоохранители при задержании протестующих вели себя «адекватно и в рамках закона» несмотря на то, что некоторые участники протестов приносили с собой оружие.

Не прошедшие регистрацию в Мосгоризбиркоме кандидаты выходят на несанкционированные акции протеста с середины июля.

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