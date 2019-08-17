Роскосмос разработал способ маскировки спутников

Благодаря особенной пленке космические аппараты становятся менее заметными
В России появился новый способ маркировки космических аппаратов, благодаря которому они становятся невидимыми для оптических средств. Изобретение запатентовала госкорпорация Роскосмос.
«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения Роспатента.
Так, космический аппарат становится менее заметным благодаря покрывающей его специальной пленке, рассеивающей свет. Маскировку предлагается применять на объектах, которые расположены на орбитах высотой более 10-20 тысяч км. На таком расстоянии радиолокационные средства наблюдения не дают результатов, уточняет телеканал 360.