Северная Корея публично закрыла вопрос об отказе от ядерного потенциала

Северная Корея ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Со Ген.
«Навязывание так называемой „денуклеаризации“ КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции. Мы никогда не откажемся от ядерного потенциала», — заявил Ким Со Ген, выступая с трибуны ГА ООН. Трансляция велась на их сайте. Замминистра добавил, что никогда не изменит позицию по этому вопросу.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что страна не собирается отказываться от обладания ядерным вооружением. По его словам, отказ от ядерного статуса противоречит основному закону государства, поскольку соответствующее положение закреплено в Конституции на высшем уровне. «Можем ли мы совершить действие, нарушающее Конституцию? Почему мы должны идти на денуклеаризацию? Снимете санкции? Вряд ли!» — отметил северокорейский лидер.
