ООН ответил на сообщения о вмешательства в выборы в Молдавии

ООН призвала избегать эскалации риторики после выборов в Молдавии
ООН заявила о готовности проверить сообщения о нарушениях на выборах в Молдавии
ООН призвала стороны избегать эскалационной риторики в свете прошедших в Молдавии выборов. В офисе генерального секретаря организации заявили, что им известно о сообщениях о возможных нарушениях и вмешательстве в избирательный процесс. 

«ООН в свете выборов в Молдавии призывает действовать ответственно, избегать эскалационной риторики», — заявили в офисе генсека организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом в ООН отреагировали на информацию о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании и в день голосования. В организации подчеркнули важность ответственного поведения всех сторон для сохранения стабильности в стране.

В день парламентских выборов в Молдавии, прошедших 28 сентября, в нескольких муниципалитетах страны, включая город Резина, избирательные участки получили анонимные сообщения о минировании, что привело к эвакуации и проверке помещений силами полиции. Власти заранее подготовились к возможным инцидентам, чтобы не допустить срыва избирательного процесса.

