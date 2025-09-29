ООН ответил на сообщения о вмешательства в выборы в Молдавии

ООН призвала стороны избегать эскалационной риторики в свете прошедших в Молдавии выборов. В офисе генерального секретаря организации заявили, что им известно о сообщениях о возможных нарушениях и вмешательстве в избирательный процесс.
«ООН в свете выборов в Молдавии призывает действовать ответственно, избегать эскалационной риторики», — заявили в офисе генсека организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом в ООН отреагировали на информацию о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании и в день голосования. В организации подчеркнули важность ответственного поведения всех сторон для сохранения стабильности в стране.
В день парламентских выборов в Молдавии, прошедших 28 сентября, в нескольких муниципалитетах страны, включая город Резина, избирательные участки получили анонимные сообщения о минировании, что привело к эвакуации и проверке помещений силами полиции. Власти заранее подготовились к возможным инцидентам, чтобы не допустить срыва избирательного процесса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.